В Воронеже полиция задержала 2 вооруженных автоматом мужчин
По предварительным данным, оружие — пневматическое.
По предварительным данным, оружие — пневматическое.
Сотрудники полиции задержали двух вооруженных автоматом мужчин в Воронеже в ночь на среду, 2 мая, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Вооруженных мужчин заметили в районе железнодорожного вокзала «Воронеж-1». Приехавшие на место сотрудники полиции задержали горожан. У одного из них изъяли автомат. По предварительным данным, оружие является пневматическим. Проводится соответствующая экспертиза.
Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, по ее результатам примут процессуальное решение.