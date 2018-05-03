В Воронеже полиция задержала 2 вооруженных автоматом мужчин

Сотрудники полиции задержали двух вооруженных автоматом мужчин в Воронеже в ночь на среду, 2 мая, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону. Задержанными оказались жители Воробьевского района.

Вооруженных мужчин заметили в районе железнодорожного вокзала «Воронеж-1». Приехавшие на место сотрудники полиции задержали горожан. У одного из них изъяли автомат. По предварительным данным, оружие является пневматическим. Проводится соответствующая экспертиза.