«Избили четверых полицейских»: в Самаре проводят проверку по факту нападения на сотрудников полиции
Пострадавшие сотрудники правоохранительных органов в больнице.
Пострадавшие сотрудники правоохранительных органов в больнице.
Вечером 1 мая по Самаре ездил пьяный водитель. Его остановили на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской. Пока полицейские оформляли на него документы, на место происшествия приехали родственники и друзья водителя и напали на сотрудников ДПС.
— Четверо полицейских в больнице. Предположительно нападавшие — граждане ближнего зарубежья, — сообщили «КП"-Самара». — Двое злоумышленников задержаны.
Как рассказали в ГУ МВД России по Самарской области, сейчас проводится проверка по факту оказания сопротивления сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей. После окончания проверки будет принято процессуальное решение.