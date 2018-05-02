«Избили четверых полицейских»: в Самаре проводят проверку по факту нападения на сотрудников полиции

Вечером 1 мая по Самаре ездил пьяный водитель. Его остановили на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской. Пока полицейские оформляли на него документы, на место происшествия приехали родственники и друзья водителя и напали на сотрудников ДПС.