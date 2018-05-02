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12:38 (мск), источник: Комсомольская правда

«Избили четверых полицейских»: в Самаре проводят проверку по факту нападения на сотрудников полиции

Пострадавшие сотрудники правоохранительных органов в больнице.

Вечером 1 мая по Самаре ездил пьяный водитель. Его остановили на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской. Пока полицейские оформляли на него документы, на место происшествия приехали родственники и друзья водителя и напали на сотрудников ДПС.

— Четверо полицейских в больнице. Предположительно нападавшие — граждане ближнего зарубежья, — сообщили «КП"-Самара». — Двое злоумышленников задержаны.

Как рассказали в ГУ МВД России по Самарской области, сейчас проводится проверка по факту оказания сопротивления сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей. После окончания проверки будет принято процессуальное решение.

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