Водитель микроавтобуса уснул: в ГИБДД назвали версию крупного ДТП в Крыму

«По предварительным данным, микроавтобус выехал на полосу встречного движения в связи с тем, что водитель заснул. Среди пострадавших — четверо детей из микроавтобуса и один ребенок — из легкового авто», — рассказали в ГИБДД.

По информации ведомства, из девяти пострадавших в ДТП, которых увезла скорая помощь с места аварии, госпитализировано семь человек, пять из которых — дети.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, на трассе Симферополь-Евпатория в районе села Скорцово произошло лобовое столкновение микроавтобуса Ford и легковушки Shkoda Rapid. В результате аварии пострадали девять человек, водителя микроавтобуса пришлось доставать из авто при помощи специального оборудования.