Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Членство в СЕ без права голоса за 33 миллиона - РФ не интересует
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Екатерина Стриженова познакомилась с внуком
Названа страна с самым дешевым гражданством
Кристина Орбакайте в обтягивающем платье пришла в Большой театр
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Болгария: спасибо России, но мы в НАТО
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в странном платье
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
20:52 (мск), источник: РИА Крым

Водитель микроавтобуса уснул: в ГИБДД назвали версию крупного ДТП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости Крым. В ГИБДД Крыма рассказали, что по предварительным данным виновником ДТП в районе села Скворцово на трассе Симферополь-Евпатория стал водитель микроавтобуса. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, микроавтобус выехал на полосу встречного движения в связи с тем, что водитель заснул. Среди пострадавших — четверо детей из микроавтобуса и один ребенок — из легкового авто», — рассказали в ГИБДД.

По информации ведомства, из девяти пострадавших в ДТП, которых увезла скорая помощь с места аварии, госпитализировано семь человек, пять из которых — дети.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, на трассе Симферополь-Евпатория в районе села Скорцово произошло лобовое столкновение микроавтобуса Ford и легковушки Shkoda Rapid. В результате аварии пострадали девять человек, водителя микроавтобуса пришлось доставать из авто при помощи специального оборудования.

На сегодняшний день, по информации Минздрава Крыма, несовершеннолетние пассажиры госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу, двое из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, трое детей — в состоянии средней степени тяжести. Четверо взрослых госпитализированы в шестую городскую больницу, один из них находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, трое — в состоянии средней степени тяжести.

Все новости региона
 Ночной 'паровоз': в Симферополе столкнулись пять авто
Ультиматум имени меджлиса*: возможен ли в Киеве 'ЛенуроМайдан'
Правящая партия в Армении поддержит оппозиционного кандидата
Умер популярный во времена СССР эстрадный певец Вадим Мулерман
Над Украиной навис 27-миллиардный долг
Макрон назвал жену премьер-министра Австралии «вкусной»
Биржевой курс доллара превысил отметку 64 рубля
США успешно испытали ядерный реактор для освоения Луны и Марса
В Британии миллиардера подозревают в работе на Москву
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Восемь лет без права на победы Президент ОКР Александр Жуков заявил, что не планирует выставлять свою кандидатуру на новых выборах главы ОКР
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Человек-оркестр — актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Революционерка моды, певица: что мы знаем о жене Ким Чен Ына Что известно о первой леди одной из самых закрытых стран мира и как она влияет на положение дел в Северной Корее, читайте ниже.
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь