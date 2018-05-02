Водитель микроавтобуса уснул: в ГИБДД назвали версию крупного ДТП в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости Крым. В ГИБДД Крыма рассказали, что по предварительным данным виновником ДТП в районе села Скворцово на трассе
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости Крым. В ГИБДД Крыма рассказали, что по предварительным данным виновником ДТП в районе села Скворцово на трассе
«По предварительным данным, микроавтобус выехал на полосу встречного движения в связи с тем, что водитель заснул. Среди пострадавших — четверо детей из микроавтобуса и один ребенок — из легкового авто», — рассказали в ГИБДД.
По информации ведомства, из девяти пострадавших в ДТП, которых увезла скорая помощь с места аварии, госпитализировано семь человек, пять из которых — дети.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, на трассе
На сегодняшний день, по информации Минздрава Крыма, несовершеннолетние пассажиры госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу, двое из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, трое детей — в состоянии средней степени тяжести. Четверо взрослых госпитализированы в шестую городскую больницу, один из них находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, трое — в состоянии средней степени тяжести.