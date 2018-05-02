Полиция проверяет информацию об угрозах взрыва по 3 адресам в Москве
РИАМО — 2 мая. В столице полиция проводит проверочные мероприятия после анонимного звонка с угрозами о взрывах по трем адресам, сообщил РИАМО в среду представитель
РИАМО — 2 мая. В столице полиция проводит проверочные мероприятия после анонимного звонка с угрозами о взрывах по трем адресам, сообщил РИАМО в среду представитель
Ранее СМИ сообщали, что в полицию поступил звонок об угрозе взрыва по адресам в Москве, где располагаются Верховный суд России и больница № 83.
«По Ореховому бульвару, Малому Харитоньевскому переулку и Поварской улице проводятся стандартные проверочные мероприятия после анонимного звонка, содержащего некие угрозы», — сказал собеседник агентства.