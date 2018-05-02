Со скал Ай-Петри сорвался 61-летний крымчанин

«По прибытии к месту, специалисты спасательного ведомства совершили пеший подъем на плато горы Ай-Петри, установили визуально связь с пострадавшим и с помощью альпинистского снаряжения спустились к туристу. В первую очередь, спасатели оказали пострадавшему мужчине — 1957 года рождения, жителю Ялты, первую помощь, после чего с помощью альпинистского снаряжения подняли его на плато Ай-Петри. Затем посредством жестких носилок с фиксацией, пострадавший с травмами различной степени тяжести был доставлен к автомобилю скорой медицинской помощи, а затем — в Ливадийскую городскую больницу», — сказано в сообщении.