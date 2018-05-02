Со скал Ай-Петри сорвался 61-летний крымчанин
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости Крым. На туристическом маршруте «Семь вершин» в районе верхней станции канатной дороги на плато
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости Крым. На туристическом маршруте «Семь вершин» в районе верхней станции канатной дороги на плато
По информации ведомства, мужчина оступился и упал вниз по склону, самостоятельно передвигаться не мог.
«По прибытии к месту, специалисты спасательного ведомства совершили пеший подъем на плато горы
Как уточняют в «Крым-СПАСе», операция по спасению туриста продлилась более трех часов.