Под Калининградом МАЗ протаранил легковушку: четверо пострадавших
Четыре человека пострадали в ДТП с участием грузового автомобиля в Гурьевском районе. Об этом сообщает
Четыре человека пострадали в ДТП с участием грузового автомобиля в Гурьевском районе. Об этом сообщает
Авария произошла на Окружной дороге. Водитель грузовика МАЗ при повороте налево на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу автомобилю «КИА».
В результате столкновения травмы получили водитель МАЗа, а также 36-летняя водитель «КИА» и два пассажира легкового автомобиля — 69-летняя женщина и 10-летний мальчик.
По факту дорожного происшествия проводится проверка.