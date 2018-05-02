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14:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Калининградом МАЗ протаранил легковушку: четверо пострадавших

Четыре человека пострадали в ДТП с участием грузового автомобиля в Гурьевском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на Окружной дороге. Водитель грузовика МАЗ при повороте налево на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу автомобилю «КИА».

В результате столкновения травмы получили водитель МАЗа, а также 36-летняя водитель «КИА» и два пассажира легкового автомобиля — 69-летняя женщина и 10-летний мальчик.

По факту дорожного происшествия проводится проверка.

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