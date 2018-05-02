Четыре лесных пожара обнаружила авиация МЧС за минувшие сутки

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Низовые пожары были обнаружены экипажами вертолетов Ми-2 в Гомельской области.

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— Десантники-пожарные работали у деревни Литвиновичи Кормянского района и у деревни Буда-Лельчицкая Лельчицкого. Информация еще о двух очагах у деревни Рудня-Бартоломеевка Чечерского района и у деревни Петрицкое Брагинского была передана специалистам Министерства лесного хозяйства, которые незамедлительно организовали работы по тушению, — сообщают в МЧС.

Всего за минувшие сутки обнаружено 12 пожаров в экосистемах страны.