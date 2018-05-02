Четыре лесных пожара обнаружила авиация МЧС за минувшие сутки
Авиация МЧС обнаружила за последние сутки при облете юга страны четыре лесных пожара.
Авиация МЧС обнаружила за последние сутки при облете юга страны четыре лесных пожара.
Низовые пожары были обнаружены экипажами вертолетов Ми-2 в Гомельской области.
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Всего за минувшие сутки обнаружено 12 пожаров в экосистемах страны.
С установлением теплой погоды и ростом плюсовых температур возрастает и количество пожаров в экосистемах. В случае необходимости к работе по ликвидации природных пожаров на территории страны приступят как вертолеты Ми-8, так и самый грузоподъемный вертолет в мире — Ми-26, который на вооружении у спасателей страны.