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13:02 (мск), источник: СуперОмск

В Омске пропали еще три подростка

В пресс-службе УМВД по Омской области сообщили о розыске троих несовершеннолетних омичей.

Так, в Центральном округе города самовольно ушли из дома 1 мая и не вернулись 15-летние Юлия Самсонова и Давлет Мухомодьяров.

Приметы Юлии: на вид 15 лет, рост 172 см, среднего телосложения, волосы темно-русые до плеч, глаза серые, носит линзы зеленого цвета. Была одета в черную толстовку с капюшоном и черные джинсы.

Приметы Давлета: на вид 15 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие. Был одет в черную кожаную куртку, черную футболку, черные кроссовки. На лбу есть вертикальный шрам около 2 см.

Кроме того, сотрудниками городского отдела полиции № 8 разыскивается 17-летний Руслан Сугралинов, который 30 апреля ушел из дома по улице 22 Апреля и до настоящего времени не вернулся. На вид парню 18−20 лет, рост 180−185 см., плотного телосложения, глаза серые, губы тонкие, волосы короткие светло-русые. Был одет в темно-коричневую куртку с капюшоном, светлю футболку с надписью на груди, синее трио, черные кроссовки.

На розыск несовершеннолетних ориентирован личный состав территориальных подразделений и наружные службы полиции, проверяются места возможного появления подростков, опрашиваются знакомые и родственники. Омичей, которым может быть что-либо известно о местонахождении подростков, просят позвонить по телефонам: 61−04−04, 63−04−04, 79−22−00 или 02.

Как ранее сообщал «СуперОмск», накануне были потеряны три несовершеннолетние омички. Сейчас местонахождение девушек установлено, они возвращены родителям.

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