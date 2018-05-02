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17:23 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии загорелся культурно-досуговый центр «Сода»

УФА, 2 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Возгорание в культурно-досуговом центре «Сода» произошло сегодня днем в городе Стерлитамаке.

На место происшествия выехали подразделения Башкирской территориальной подсистемы РСЧС по повышенному рангу тушения пожара в количестве 15 единиц техники и 38 человек, в том числе пожарные расчеты МЧС России, пожарные Аварийно-спасательной службы РБ в Стерлитамаке, аварийно-спасательный отряд, бригады скорой медицинской помощи, полиция.

«По прибытию к месту вызова установлено, что происходит открытое горение на втором этаже в комнате для музыкальных инструментов. Площадь пожара составила 18 кв.метров. Ранг пожара понижен. Погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировано три сотрудника центра», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

В 14 часов 09 минут пожар локализован, в 14 часов 31 минуту пожар потушен полностью. На месте работает дознаватель, причина пожара устанавливается, уточнили спасатели.

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