В Башкирии загорелся культурно-досуговый центр «Сода»

На место происшествия выехали подразделения Башкирской территориальной подсистемы РСЧС по повышенному рангу тушения пожара в количестве 15 единиц техники и 38 человек, в том числе пожарные расчеты МЧС России, пожарные Аварийно-спасательной службы РБ в Стерлитамаке, аварийно-спасательный отряд, бригады скорой медицинской помощи, полиция.

«По прибытию к месту вызова установлено, что происходит открытое горение на втором этаже в комнате для музыкальных инструментов. Площадь пожара составила 18 кв.метров. Ранг пожара понижен. Погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировано три сотрудника центра», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.