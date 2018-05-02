В Башкирии загорелся культурно-досуговый центр «Сода»
УФА, 2 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Возгорание в
УФА, 2 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Возгорание в
На место происшествия выехали подразделения Башкирской территориальной подсистемы РСЧС по повышенному рангу тушения пожара в количестве 15 единиц техники и 38 человек, в том числе пожарные расчеты МЧС России, пожарные
«По прибытию к месту вызова установлено, что происходит открытое горение на втором этаже в комнате для музыкальных инструментов. Площадь пожара составила 18 кв.метров. Ранг пожара понижен. Погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировано три сотрудника центра», — сообщили в
В 14 часов 09 минут пожар локализован, в 14 часов 31 минуту пожар потушен полностью. На месте работает дознаватель, причина пожара устанавливается, уточнили спасатели.