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15:05 (мск), источник: Kazinform

Родители пропавшей 18-летней акмолинки объявили вознаграждение в миллион тенге

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — В Акмолинской области две недели продолжаются поиски без вести пропавшей 18-летней девушки. Родители Назимахон Вахоббоевой обещают 1 млн тенге тому, кто сообщит о местонахождении их дочери, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Родственники девушки, вышедшей 18 апреля в магазин за хлебом и не вернувшейся домой, рассылают сообщения посредством WhatsApp с просьбой о помощи.

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«Просим всех, кто, возможно, видел или что-то слышал, обратиться по этим номерам: 87780016083; 87778672121. Не будьте равнодушными, каждого может коснуться беда. Мы будем продолжать поиски, пока не найдём ее. Мы гарантируем вознаграждение в 1 млн. тенге тому, кто сообщит достоверную информацию о местонахождении нашей дочери Назимы! И ещё мы гарантируем полную анонимность», — говорится в сообщении.

Пропавшая девушка ростом 170−175 см, худощавого телосложения, волосы длинные, каштановые, глаза карие. Она была одета в темно-синие брюки, темно-синий джемпер в белую полоску и белую безрукавку.

Напомним, 18-летняя Назимахон Вахоббоева, находясь в гостях у сестры в поселке Жибек жолы Аршалынского района, вышла 18 апреля около 15.00 в магазин и до настоящего времени не вернулась. По факту пропажи девушки созданы специальные розыскные группы, в поисках принимают участие волонтеры.

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