Родители пропавшей 18-летней акмолинки объявили вознаграждение в миллион тенге

Источник: Kazinform

Родственники девушки, вышедшей 18 апреля в магазин за хлебом и не вернувшейся домой, рассылают сообщения посредством WhatsApp с просьбой о помощи.

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«Просим всех, кто, возможно, видел или что-то слышал, обратиться по этим номерам: 87780016083; 87778672121. Не будьте равнодушными, каждого может коснуться беда. Мы будем продолжать поиски, пока не найдём ее. Мы гарантируем вознаграждение в 1 млн. тенге тому, кто сообщит достоверную информацию о местонахождении нашей дочери Назимы! И ещё мы гарантируем полную анонимность», — говорится в сообщении.