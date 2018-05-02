Родители пропавшей 18-летней акмолинки объявили вознаграждение в миллион тенге

Родственники девушки, вышедшей 18 апреля в магазин за хлебом и не вернувшейся домой, рассылают сообщения посредством WhatsApp с просьбой о помощи.
«Просим всех, кто, возможно, видел или что-то слышал, обратиться по этим номерам: 87780016083; 87778672121. Не будьте равнодушными, каждого может коснуться беда. Мы будем продолжать поиски, пока не найдём ее. Мы гарантируем вознаграждение в 1 млн. тенге тому, кто сообщит достоверную информацию о местонахождении нашей дочери Назимы! И ещё мы гарантируем полную анонимность», — говорится в сообщении.
Пропавшая девушка ростом 170−175 см, худощавого телосложения, волосы длинные, каштановые, глаза карие. Она была одета в темно-синие брюки, темно-синий джемпер в белую полоску и белую безрукавку.
Напомним, 18-летняя Назимахон Вахоббоева, находясь в гостях у сестры в поселке Жибек жолы Аршалынского района, вышла 18 апреля около 15.00 в магазин и до настоящего времени не вернулась. По факту пропажи девушки созданы специальные розыскные группы, в поисках принимают участие волонтеры.