Два мальчика пропали в Тогучинском районе: один из них погиб

Источник: VN.ru

Егор В. 2006 года рождения 1 мая вышел из села Березиково Тогучинского района. До настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает поисково-спасательный отряд «Маяк».

Есть информация, что школьник пошел в сторону своего дома на станции Курундус. В последний раз его видели в 10−11 часов вечера. Волонтеры прочесывают территорию, к поискам подключился кинолог с собакой.

Приметы Егора: рост 115 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы, серые глаза. Был одет в красную (по другим данным — оранжевую) вязаную шапку, синюю ветровку-олимпийку с белыми полосами, оранжевую футболку с рисунком, светло-голубые джинсы, обут в черные ботинки. Из особых примет — веснушки на лице, может прихрамывать при ходьбе.

Все, кто знает что-либо о местонахождении Егора, просьба позвонить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8−951−393−0911.