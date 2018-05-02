Два мальчика пропали в Тогучинском районе: один из них погиб
Сразу два ребенка 9 и 11 лет исчезли за два дня в Тогучинском районе Новосибирской области независимо друг от друга. Младшего из них нашли мертвым. Поиски Егора В. продолжаются.
Сразу два ребенка 9 и 11 лет исчезли за два дня в Тогучинском районе Новосибирской области независимо друг от друга. Младшего из них нашли мертвым. Поиски Егора В. продолжаются.
Егор В. 2006 года рождения 1 мая вышел из села Березиково Тогучинского района. До настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает
Есть информация, что школьник пошел в сторону своего дома на станции Курундус. В последний раз его видели в 10−11 часов вечера. Волонтеры прочесывают территорию, к поискам подключился кинолог с собакой.
Приметы Егора: рост 115 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы, серые глаза. Был одет в красную (по другим данным — оранжевую) вязаную шапку, синюю
Все, кто знает
Днем раньше, 30 апреля, в Тогучине пропал еще один мальчик — Михаил Л. 2009 года рождения. Сообщалось, что рост мальчика 120 сантиметров, худощавого телосложения, был одет в синюю джинсовку, тельняшку и зеленое трико. Говорилось, что у мальчика невнятная речь. 2 мая ребенка обнаружили погибшим.