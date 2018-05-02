В Казани затопило 33 приусадебных участка

Сообщается, что 27 приусадебных участков расположены в Приволжском районе города, уровень воды составляет 2−7 см. Еще 6 участков расположены в Кировском районе. Там уровень воды составляет 5−25 см.

Кроме того, подтопленными остаются два низководных моста в Буинском районе, один мост в Азнакаевском районе и еще один мост в Нурлатском районе.