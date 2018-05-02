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17:34 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани затопило 33 приусадебных участка

В Казани по состоянию на 2 мая подтопленными остаются 33 приусадебных участка, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что 27 приусадебных участков расположены в Приволжском районе города, уровень воды составляет 2−7 см. Еще 6 участков расположены в Кировском районе. Там уровень воды составляет 5−25 см.

Кроме того, подтопленными остаются два низководных моста в Буинском районе, один мост в Азнакаевском районе и еще один мост в Нурлатском районе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани затопило участки в поселке Салмачи. Из-за обильных дождей резко вырос уровень воды в реке Нокса. Река подтопила 35 участков по улицам Камышлы и Атнинская. Подтопленных жилых домов и социально-значимых объектов нет.

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