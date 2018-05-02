Сельчане устроили расправу над соседом в ЮКО

После чего он начал буквально терроризировать местных жителей, нередко избивая их и даже стреляя в неугодных из травматического оружия. В результате местным жителям надоели его выходки, и не обращаясь в полицию они решили устроить ему самосуд. Для чего трое парней вооружились травматическим и огнестрельным оружием (охотничьим ружьем) и 1 января выследили и напали на своего обидчика.