Сельчане устроили расправу над соседом в ЮКО
В Шымкенте завершилось расследование в отношении троих молодых жителей Сузака, 1 января этого года устроивших расправу с применением огнестрельного оружия над своим соседом, передает NUR.KZ.
В Шымкенте завершилось расследование в отношении троих молодых жителей Сузака, 1 января этого года устроивших расправу с применением огнестрельного оружия над своим соседом, передает NUR.KZ.
Как установлено 30-летний пострадавший ранее неоднократно отбывал уголовные наказания и последний раз освободился около полугода назад.
После чего он начал буквально терроризировать местных жителей, нередко избивая их и даже стреляя в неугодных из травматического оружия. В результате местным жителям надоели его выходки, и не обращаясь в полицию они решили устроить ему самосуд. Для чего трое парней вооружились травматическим и огнестрельным оружием (охотничьим ружьем) и 1 января выследили и напали на своего обидчика.
Мужчина был убит на месте. Все трое соучастников сдались в полицию в тот же день. Материалы дела рассматриваются в специализированном межрайонном уголовном суде ЮКО.