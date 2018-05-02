В Перми при загадочных обстоятельствах погиб бизнесмен
Его квадроцикл угнан, сейчас его розысками транспортного средства занимаются родственники и сотрудники ГИБДД.
Его квадроцикл угнан, сейчас его розысками транспортного средства занимаются родственники и сотрудники ГИБДД.
В понедельник 30 апреля около семи часов утра кондуктор автобуса в микрорайоне Ляды обнаружила неподалёку от дороги тело неизвестного мужчины. Погибшим оказался 36-летний пермский бизнесмен Дмитрий Д. У него было своё дело, мужчина занимался производством кабельной арматуры. Любимое хобби — квадроциклы. Он неоднократно участвовал в соревнованиях, с техникой был на «ты».
В ночь с 29 на 30 апреля мужчина возвращался с мероприятия, ехал на своём квадроцикле BRP Outlander max 500L желтого цвета, но дома его так и не дождались. Мужчина погиб при невыясненных обстоятельствах, его транспортное средство было угнано неизвестными.
«Он погиб от переворота, сломал шею, — сообщил корреспонденту “АиФ-Прикамье” друг погибшего. — По одной из версий его вытолкнули с дороги. Все это произошло в два -три часа ночи. Кондуктор его увидел в семь. Квадроцикл на месте не найден».
Есть очевидцы, которые говорят, что видели, как в ночное время по трассе в сторону города от Лядов ехал человек на квадроцикле с выключенными фарами.
«Если
У погибшего остались жена и двое детей.