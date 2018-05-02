В Перми при загадочных обстоятельствах погиб бизнесмен

В понедельник 30 апреля около семи часов утра кондуктор автобуса в микрорайоне Ляды обнаружила неподалёку от дороги тело неизвестного мужчины. Погибшим оказался 36-летний пермский бизнесмен Дмитрий Д. У него было своё дело, мужчина занимался производством кабельной арматуры. Любимое хобби — квадроциклы. Он неоднократно участвовал в соревнованиях, с техникой был на «ты».

В ночь с 29 на 30 апреля мужчина возвращался с мероприятия, ехал на своём квадроцикле BRP Outlander max 500L желтого цвета, но дома его так и не дождались. Мужчина погиб при невыясненных обстоятельствах, его транспортное средство было угнано неизвестными.

«Он погиб от переворота, сломал шею, — сообщил корреспонденту “АиФ-Прикамье” друг погибшего. — По одной из версий его вытолкнули с дороги. Все это произошло в два -три часа ночи. Кондуктор его увидел в семь. Квадроцикл на месте не найден».

Есть очевидцы, которые говорят, что видели, как в ночное время по трассе в сторону города от Лядов ехал человек на квадроцикле с выключенными фарами.

«Если кто-то что-либо видел или слышал про обстоятельства происшествия или про местонахождение похожего квадроцикла, просьба сообщить, — просят друзья погибшего мужчины. — Возле места происшествия был замечен ВАЗ-2114 серого цвета, который сопровождал угнанный квадроцикл. Они могли уйти по восточному обходу или на Запруд. Возможно, у вас есть запись с регистратора. Нам необходимо найти машину и квадроцикл, чтоб узнать о гибели товарища».