«Газ взорвался!»: в Сызрани после сильного хлопка эвакуировали пассажиров автобуса

Источник: Комсомольская правда

2 мая около 13:00 на улице Советская в Сызрани произошло ЧП. Как сообщает «КТВ-ЛУЧ» со ссылкой на очевидцев, во время движения в районе остановки «Драмтеатр» пассажиры автобуса услышал громкий хлопок. Автобус остановился, и пассажиры выбежали из салона.

— Мы услышали сильный хлопок, появился неприятный запах, — приводит издание слова очевидцев. — После этого из салона начали выбегать люди с криками: «Газ взорвался!».