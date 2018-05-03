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06:50 (мск), источник: Комсомольская правда

«Газ взорвался!»: в Сызрани после сильного хлопка эвакуировали пассажиров автобуса

Автобус № 3 ехал по маршруту «Сызрань-1 — Белый Ключ».

Источник: Комсомольская правда

2 мая около 13:00 на улице Советская в Сызрани произошло ЧП. Как сообщает «КТВ-ЛУЧ» со ссылкой на очевидцев, во время движения в районе остановки «Драмтеатр» пассажиры автобуса услышал громкий хлопок. Автобус остановился, и пассажиры выбежали из салона.

— Мы услышали сильный хлопок, появился неприятный запах, — приводит издание слова очевидцев. — После этого из салона начали выбегать люди с криками: «Газ взорвался!».

Также сообщается, что в автобусе маршрута № 3 находилось 20 человек. Водитель предположил, что хлопок произошел из-за разрыва трубки, ведущей к воздушному рессиверу в пневматической системе тормозов. В причинах случившегося будет разбираться техническая служба. Никто не пострадал.

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