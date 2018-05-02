Мошенницы обокрали московскую пенсионерку на 2,5 млн рублей

«От пенсионерки 1933 года рождения, проживающей по адресу: улица Винницкая, 15, поступило заявление о том, что 27 апреля в 16:00, представившись сотрудниками Пенсионного фонда, к ней в квартиру вошли две неизвестные женщины, после ухода которых заявительница обнаружила отсутствие денежных средств в шкатулке», — сказал собеседник агентства.