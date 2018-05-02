В Гомеле следствие ищет очевидцев ДТП, в котором на мотоцикле погиб инспектор ГАИ

Включив проблесковые маячки и сирену, они начали преследовать мотоцикл Honda CBR без регистрационных знаков. Водитель транспортного средства не выполнил законные требования сотрудников милиции об остановке и ускорил движение. Двигаясь по улице Федюнинского в крайней левой полосе, один из сотрудников столкнулся с шедшим в попутном направлении и совершавшим разворот с крайней левой полосы автомобилем Nissan Qashqai. В результате столкновения автомобиль отбросило на встречную полосу, произошло возгорание мотоцикла.

С тяжелыми травмами 29-летний инспектор был доставлен в реанимацию областной больницы. Однако спасти его не удалось. В ходе поисковых мероприятий был задержан 20-летний водитель мотоцикла Honda CBR, житель Речицы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. УСК по Гомельской области обращается к гражданам, ставшим очевидцами ДТП, а также к тем, кто обладает записями видеорегистратора с места происшествия, и просит сообщить по телефонам: 8 (0232) 29−15−07 , 8 (044) 741−05−49 .