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16:59 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье подтопило два автомобильных моста в Кунгурском районе

Транспорт пустили в объезд через село Жилино.

В среду, 2 мая администрация Кунгурского района сообщила о том, что из-за паводка оказались затоплены два автомобильных моста.

«В результате резкого потепления произошёл подъем воды в реке Бабка, после чего оказались подтоплены два автомобильных моста в Моховском сельском поселении, — сообщили в центре общественной безопасности администрации Кунгурского района. — Для проезда транспорта организован объездной путь через село Жилино. Просьба соблюдать спокойствие и понимание, по интересующим вопросам обращаться в ЕДДС на телефон 112, 2−32−21 или к сотрудникам администрации Моховского сельского поселения».

Напомним, из-за особенностей нынешней малоснежной зимы паводок в Пермском крае ожидается рекордно низким. «Большая вода» не грозит южным и юго-восточным территориям края, на севере и северо-западе высота снежного покрова была близка к норме.

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