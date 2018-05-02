В Прикамье подтопило два автомобильных моста в Кунгурском районе
Транспорт пустили в объезд через село Жилино.
Транспорт пустили в объезд через село Жилино.
В среду, 2 мая администрация Кунгурского района сообщила о том, что
«В результате резкого потепления произошёл подъем воды в реке Бабка, после чего оказались подтоплены два автомобильных моста в Моховском сельском поселении, — сообщили в центре общественной безопасности администрации Кунгурского района. — Для проезда транспорта организован объездной путь через село Жилино. Просьба соблюдать спокойствие и понимание, по интересующим вопросам обращаться в ЕДДС на телефон 112, 2−32−21 или к сотрудникам администрации Моховского сельского поселения».
Напомним,