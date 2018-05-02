Трое мужчин в Мозыре связали и ограбили 70-летнюю пенсионерку
Трое мужчин в Мозыре связали и ограбили 70-летнюю пенсионерку. Информацию об этом предоставили в УВД Гомельского облисполкома.
Трое мужчин в Мозыре связали и ограбили 70-летнюю пенсионерку. Информацию об этом предоставили в УВД Гомельского облисполкома.
нападении сообщил ночью 29 апреля житель райцентра. Мужчина рассказал, что трое неизвестных, один из которых был в маске, проникли в его дом. Нападавшие избили его деревянным черенком от лопаты. После этого они связали потерпевшего и его мать. Разбойники угрожали ножом, битыми бутылками и зажигалкой, требовали отдать деньги и ценности. Пожилой женщине были причинены травмы, в том числе, с применением открытого огня. Грабители обыскали дом, забрали серьги и телефон пенсионерки, после чего скрылись. Через
Позднее удалось установить личности подозреваемых. По горячим следам были задержаны трое мужчин — неработающие жители Мозыря, Минска и Добрушского района. Двое из них уже имели проблемы с законом.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК Беларуси. Подозреваемые задержаны. Пострадавшая пожилая женщина находится в больнице.