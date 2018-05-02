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17:16 (мск), источник: РИА Новости

Баскская группировка ЭТА объявила о полном самороспуске

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Террористическая организация ЭТА объявила о роспуске своих структур и полном прекращении деятельности, говорится в письме баскских сепаратистов, текст которого опубликовала газета Diario.

Источник: AFP 2018

«ЭТА приняла решение завершить исторический цикл и свою деятельность, положив конец своему существованию. В связи с этим ЭТА полностью распустила свои структуры, прекратив какую-либо политическую активность», — говорится в письме, датированном 16 апреля.

В послании отмечается, что принятое решение вытекает из стратегического курса на перемены, принятого сторонниками баскского сепаратизма.

«Таким образом… ЭТА завершила процесс, инициированный в 2010 году, чтобы начать новый политический цикл в Земле Басков», — написали представители организации.

Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает «Родина и свобода») была основана 31 июля 1959 года. Ее жертвами за всю историю существования стали более 800 человек. В 2011 году ЭТА объявила «бессрочное и всеобщее перемирие». В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.

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