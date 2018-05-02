Баскская группировка ЭТА объявила о полном самороспуске

«ЭТА приняла решение завершить исторический цикл и свою деятельность, положив конец своему существованию. В связи с этим ЭТА полностью распустила свои структуры, прекратив какую-либо политическую активность», — говорится в письме, датированном 16 апреля.

Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает «Родина и свобода») была основана 31 июля 1959 года. Ее жертвами за всю историю существования стали более 800 человек. В 2011 году ЭТА объявила «бессрочное и всеобщее перемирие». В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.