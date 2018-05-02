Находящийся в розыске белорус пытался бежать в Польшу через Литву
Гражданин Беларуси для пересечения границы использовал поддельное удостоверение личности.
Гражданин Беларуси для пересечения границы использовал поддельное удостоверение личности.
МИНСК, 2 мая — Sputnik. Белорус, который пытался проехать в Польшу с поддельным удостоверением личности, был задержан пограничниками Литвы, сообщает служба охраны границ республики.
В понедельник офицеры пограничной службы Варенского погранотряда остановили на дороге
Пассажир был задержан и высажен.
При проведении разбирательства выяснилось, что по поддельным документам следовал 33-летний гражданин Беларуси, который почти год находится в розыске за совершенные преступления. В розыск он был объявлен в июне 2017 года, а на территории Литвы скрывался от привлечения к ответственности.
Погранслужба Литвы начала досудебное расследование по факту использования поддельных документов. Подобное преступление наказывается арестом или тюремным заключением на срок до 4 лет.