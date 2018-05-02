Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Бывший муж Анны Седоковой хочет лишить певицу родительских прав
Названа страна с самым дешевым гражданством
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Разворот в сторону войны: главная цель США в Армении - эксперт
Кипр попросил Москву о помощи
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Анна Семенович призналась, что давно колет ботокс
Дженнифер Лопез вышла на красную дорожку в леопардовом платье
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
15Сделать деньги
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
17:24 (мск), источник: Sputnik.by

Находящийся в розыске белорус пытался бежать в Польшу через Литву

Гражданин Беларуси для пересечения границы использовал поддельное удостоверение личности.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Белорус, который пытался проехать в Польшу с поддельным удостоверением личности, был задержан пограничниками Литвы, сообщает служба охраны границ республики.

Читайте также
У гражданина Польши в Гродно изъяли BMW-X6 стоимостью 70 тысяч долларов

В понедельник офицеры пограничной службы Варенского погранотряда остановили на дороге Мариямполе-Сувалки для проверки документов пассажирский рейсовый автобус Вильнюс-Варшава. При проверке документов пассажиров пограничники обнаружили, что литовское удостоверение личности, предъявленное одним из пассажиров, является подделкой.

Пассажир был задержан и высажен.

При проведении разбирательства выяснилось, что по поддельным документам следовал 33-летний гражданин Беларуси, который почти год находится в розыске за совершенные преступления. В розыск он был объявлен в июне 2017 года, а на территории Литвы скрывался от привлечения к ответственности.

Погранслужба Литвы начала досудебное расследование по факту использования поддельных документов. Подобное преступление наказывается арестом или тюремным заключением на срок до 4 лет.

Все новости региона
 'Матери-328' добились встречи в Администрации президента
Родители готовы покупать 'прописки' для устройства детей в гимназии
Выборы нового премьер-министра Армении пройдут 8 мая
Над Украиной навис 27-миллиардный долг
Макрон назвал жену премьер-министра Австралии «вкусной»
Пропавшая в Таиланде туристка из Владивостока нашлась в Египте
Биржевой курс доллара превысил отметку 64 рубля
США успешно испытали ядерный реактор для освоения Луны и Марса
На Харви Вайнштейна подали в суд за изнасилование
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Навас и Бензема вывели «Реал» в финал Лиги чемпионов «Бавария» ничего не смогла сделать с потрясающей игрой вратаря и проснувшимся голевым чутьем нападающего «сливочных»
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Человек-оркестр — актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Революционерка моды, певица: что мы знаем о жене Ким Чен Ына Что известно о первой леди одной из самых закрытых стран мира и как она влияет на положение дел в Северной Корее, читайте ниже.
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь