Находящийся в розыске белорус пытался бежать в Польшу через Литву

В понедельник офицеры пограничной службы Варенского погранотряда остановили на дороге Мариямполе-Сувалки для проверки документов пассажирский рейсовый автобус Вильнюс-Варшава. При проверке документов пассажиров пограничники обнаружили, что литовское удостоверение личности, предъявленное одним из пассажиров, является подделкой.

При проведении разбирательства выяснилось, что по поддельным документам следовал 33-летний гражданин Беларуси, который почти год находится в розыске за совершенные преступления. В розыск он был объявлен в июне 2017 года, а на территории Литвы скрывался от привлечения к ответственности.