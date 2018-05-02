Девушку сбили на месте смертельного ДТП в Рудном

«68-летний водитель автомашины “Ваз 2101” на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 30-летнюю местную жительницу, в результате чего последняя была госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.



В связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями в Рудном с сегодняшнего дня привлечены дополнительные экипажи Местной полицейской службы для регулирования дорожного движения на наиболее аварийных перекрестках города.



Напомним, 29 апреля около 19:00 в городе Рудном произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. На регулируемом перекрестке столкнулись две автомашины — микроавтобус, следовавший по маршруту Житикара — Костанай, и BMW. 10 человек, в том числе пешеход, получили различные травмы и находятся в больнице. В результате аварии пассажир микроавтобуса, парень, 1993 года рождения, скончался на месте происшествия.