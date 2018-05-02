Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Бывший муж Анны Седоковой хочет лишить певицу родительских прав
Как выглядят самые древние глиняные небоскребы (фото)
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в странном платье
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Разворот в сторону войны: главная цель США в Армении - эксперт
Кипр попросил Москву о помощи
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в странном платье
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
15Сделать деньги
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
17:22 (мск), источник: Kazinform

Девушку сбили на месте смертельного ДТП в Рудном

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Рудном на перекрестке улиц Ленина — Марите, на котором двумя днями ранее произошло смертельное ДТП, вновь происшествие — совершён наезд на девушку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Источник: Kazinform
Читайте также
13-летняя девочка выпала из окна в Атырау по неосторожности

Инцидент произошёл около 14.00 1 мая.

«68-летний водитель автомашины “Ваз 2101” на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 30-летнюю местную жительницу, в результате чего последняя была госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

В связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями в Рудном с сегодняшнего дня привлечены дополнительные экипажи Местной полицейской службы для регулирования дорожного движения на наиболее аварийных перекрестках города.

Напомним, 29 апреля около 19:00 в городе Рудном произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. На регулируемом перекрестке столкнулись две автомашины — микроавтобус, следовавший по маршруту Житикара — Костанай, и BMW. 10 человек, в том числе пешеход, получили различные травмы и находятся в больнице. В результате аварии пассажир микроавтобуса, парень, 1993 года рождения, скончался на месте происшествия.

Все новости региона
 Убийство трех женщин в Алматы: Прокурор запросил пожизненный срок
Сколько выплатил ЕНПФ выехавшим за границу на ПМЖ казахстанцам
Выборы нового премьер-министра Армении пройдут 8 мая
Над Украиной навис 27-миллиардный долг
Макрон назвал жену премьер-министра Австралии «вкусной»
Пропавшая в Таиланде туристка из Владивостока нашлась в Египте
Биржевой курс доллара превысил отметку 64 рубля
США успешно испытали ядерный реактор для освоения Луны и Марса
На Харви Вайнштейна подали в суд за изнасилование
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Навас и Бензема вывели «Реал» в финал Лиги чемпионов «Бавария» ничего не смогла сделать с потрясающей игрой вратаря и проснувшимся голевым чутьем нападающего «сливочных»
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Человек-оркестр — актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Революционерка моды, певица: что мы знаем о жене Ким Чен Ына Что известно о первой леди одной из самых закрытых стран мира и как она влияет на положение дел в Северной Корее, читайте ниже.
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь