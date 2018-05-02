Бухгалтер в Астане присвоила из выручки 8 миллионов тенге
В Астане осудили бухгалтера, которая присвоила и растратила в течение 8 месяцев более 8 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
В Астане осудили бухгалтера, которая присвоила и растратила в течение 8 месяцев более 8 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Отмечается, что подсудимая, работая бухгалтером в одном из столичных ИП, использовала свое служебное положение, и с целью незаконного обогащения путем удержания денежной суммы от ежедневной выручки, присвоила и растратила более 8 миллионов тенге, причинив потерпевшему материальный ущерб в особо крупном размере. Подсудимая, по данным суда, раскаялась в содеянном и возместила ущерб в полном объеме.
«Приговором районного суда № 2 Есильского района города Астаны подсудимая признана виновной по пункту 2 части 4 статье 189 УК. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 3 месяца, условно. На весь назначенный срок лишения свободы за