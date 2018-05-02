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17:19 (мск), источник: Tengrinews

Бухгалтер в Астане присвоила из выручки 8 миллионов тенге

В Астане осудили бухгалтера, которая присвоила и растратила в течение 8 месяцев более 8 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Источник: Tengrinews

Отмечается, что подсудимая, работая бухгалтером в одном из столичных ИП, использовала свое служебное положение, и с целью незаконного обогащения путем удержания денежной суммы от ежедневной выручки, присвоила и растратила более 8 миллионов тенге, причинив потерпевшему материальный ущерб в особо крупном размере. Подсудимая, по данным суда, раскаялась в содеянном и возместила ущерб в полном объеме.

«Приговором районного суда № 2 Есильского района города Астаны подсудимая признана виновной по пункту 2 части 4 статье 189 УК. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 3 месяца, условно. На весь назначенный срок лишения свободы за экс-бухгалтером установлен пробационный контроль», — говорится в сообщении. Приговор вступил в законную силу.

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