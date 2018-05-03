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06:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области поезд отрезал женщине стопу и кисть руки

75-летняя пострадавшая находится в больнице.

В Самарской области на железной дороге под Отрадным произошел несчастный случай. Днем 2 мая 75-летняя женщина шла по путям и попала в габарит поезда. Об этом рассказывает VistaNews cо ссылкой на помощника куйбышевского транспортного прокурора Юлию Макову.

— На место происшествия приехали врачи. Они сообщили, что у пенсионерки травматическая ампутация правой кисти и правой стопы. Женщину госпитализировали, — сообщает Юлия Макова.

Известно, что пострадавшая в данный момент находится в больнице.

По факту случившегося проводится проверка. Ее взяли под контроль сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов.

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