Житель Жабинки упал с велосипеда в реку и утонул
Глубина у реки Жабинка небольшая — эксперты не исключают, что мужчина мог быть нетрезв.
Глубина у реки Жабинка небольшая — эксперты не исключают, что мужчина мог быть нетрезв.
МИНСК, 2 мая — Sputnik. Житель Жабинки утонул в реке, которая протекает в райцентре, сообщили Sputnik в Брестской областной организации ОСВОД.
Тело 62-летнего мужчины было обнаружено утром 27 апреля. По предварительным данным, он направлялся на велосипеде по улице Комарова, не удержал равновесие, в результате чего упал в воду.
В ОСВОД уточнили, что река Жабинка неглубокая. Не исключено, что мужчина мог быть нетрезв. Па факту произошедшего проводится проверка.
В прошлом году в реке Жабинке утонул один человек. В Брестской области это уже десятый несчастный случай, который произошел на воде с начала 2018 года.