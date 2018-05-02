Житель Жабинки упал с велосипеда в реку и утонул

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Житель Жабинки утонул в реке, которая протекает в райцентре, сообщили Sputnik в Брестской областной организации ОСВОД.

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Тело 62-летнего мужчины было обнаружено утром 27 апреля. По предварительным данным, он направлялся на велосипеде по улице Комарова, не удержал равновесие, в результате чего упал в воду.

В ОСВОД уточнили, что река Жабинка неглубокая. Не исключено, что мужчина мог быть нетрезв. Па факту произошедшего проводится проверка.