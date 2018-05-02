Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Бывший муж Анны Седоковой хочет лишить певицу родительских прав
«Вот жесть»: что в России делают с историческими домами (фото)
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Разворот в сторону войны: главная цель США в Армении - эксперт
Кипр попросил Москву о помощи
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в странном платье
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
23:27 (мск), источник: АиФ Казань

На въезде в Набережные Челны сгорело здание, именуемое «Тарелкой»

Именуемое «Тарелкой» здание сгорело на въезде в Набережные Челны, сообщают пользователи соцсетей.

Происшествие произошло 2 мая примерно в 16.00. Пожар на видео сняли очевидцы.

В соцсетях пользователи отмечают, что в здании иногда ночевали бездомные. Ранее же в нем располагался пост ГАИ.

Причины пожара выясняют сотрудники МЧС Татарстана.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Какая поза сна наиболее опасна? - врач
Как улица стала для Никола Пашиняна дорогой в премьеры
Украина ввела новые санкции против России
Умер популярный во времена СССР эстрадный певец Вадим Мулерман
Охранники Джонни Деппа подали на него в суд
Что значит для рубля решение ФРС не повышать ставку
Глава Amazon пожаловался на сложность потратить заработанное
Макрон назвал жену премьер-министра Австралии «вкусной»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Восемь лет без права на победы Президент ОКР Александр Жуков заявил, что не планирует выставлять свою кандидатуру на новых выборах главы ОКР
Авто
Новый «Гелик» в действии: задавайте свои вопросы Наконец-то. Наконец-то мы можем прокатиться на совершенно новом поколении легендарного G-класса
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Человек-оркестр — актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Революционерка моды, певица: что мы знаем о жене Ким Чен Ына Что известно о первой леди одной из самых закрытых стран мира и как она влияет на положение дел в Северной Корее, читайте ниже.
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь