На въезде в Набережные Челны сгорело здание, именуемое «Тарелкой»
Именуемое «Тарелкой» здание сгорело на въезде в Набережные Челны, сообщают пользователи соцсетей.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Именуемое «Тарелкой» здание сгорело на въезде в Набережные Челны, сообщают пользователи соцсетей.
Происшествие произошло 2 мая примерно в 16.00. Пожар на видео сняли очевидцы.
В соцсетях пользователи отмечают, что в здании иногда ночевали бездомные. Ранее же в нем располагался пост ГАИ.
Причины пожара выясняют сотрудники МЧС Татарстана.