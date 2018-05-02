Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения
Как выглядит типичный английский дом (фото)
Анна Семенович призналась, что давно колет ботокс
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Болгария: спасибо России, но мы в НАТО
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в странном платье
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
19:20 (мск), источник: Kazinform

В Жанаозене начался суд по делу о крупном ДТП с участием тепловоза

АКТАУ. КАЗИНФОРМ — В городском суде Жанаозеня началось судебное разбирательство в отношении лиц, виновных в столкновении тепловоза и «Газели», произошедшем 6 месяцев назад недалеко от села Тенге, передает МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

В результате аварии 9 человек погибли и 27 получили ранения.

Пока подозреваемым считается дежурный переезда «Қазақстан темір жолы» Е. Т. Возбуждено уголовное дело по статье 344, части 3 УК РК.

По данным городского суда Жанаозеня, 25 ноября 2017 года около 12:00 часов, находившийся на дежурстве Е. Т. подал знак об отсутствии опасности двигавшемуся к станции Озен со скоростью 65 километров в час тепловозу. В это время на железнодорожном переезде автоматически включаются звуковой сигнал и светофор. Но из-за того, что дежурный привязал шлагбаум проволокой к столбу, шлагбаум не опустился и устройство заграждения переезда (УЗП) не поднялось.

Находясь в алкогольном опьянении, дежурный, не обращая внимания на звуковой сигнал, не предпринял действий, чтобы опустить шлагбаум.

Вследствие чего автомобиль марки «ГАЗ-322132», перевозивший пассажиров по маршруту № 3, двигавшийся из Жанаозеня в сторону поселка Тенге через железнодорожный переезд, проехал на запрещающий знак и столкнулся с тепловозом. 9 человек, получившие тяжелые ранения, погибли, 27 человек были доставлены в больницу.

Автор: Әйгерім Ашықбаева.

Все новости региона
 Убийство трех женщин в Алматы: Прокурор запросил пожизненный срок
Сколько выплатил ЕНПФ выехавшим за границу на ПМЖ казахстанцам
Правящая партия в Армении поддержит оппозиционного кандидата
Умер популярный во времена СССР эстрадный певец Вадим Мулерман
Над Украиной навис 27-миллиардный долг
Макрон назвал жену премьер-министра Австралии «вкусной»
Биржевой курс доллара превысил отметку 64 рубля
США успешно испытали ядерный реактор для освоения Луны и Марса
2 мая отмечается Всемирный день тунца
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Восемь лет без права на победы Президент ОКР Александр Жуков заявил, что не планирует выставлять свою кандидатуру на новых выборах главы ОКР
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Человек-оркестр — актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Революционерка моды, певица: что мы знаем о жене Ким Чен Ына Что известно о первой леди одной из самых закрытых стран мира и как она влияет на положение дел в Северной Корее, читайте ниже.
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь