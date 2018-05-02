В Жанаозене начался суд по делу о крупном ДТП с участием тепловоза

Источник: Kazinform

В результате аварии 9 человек погибли и 27 получили ранения.

Пока подозреваемым считается дежурный переезда «Қазақстан темір жолы» Е. Т. Возбуждено уголовное дело по статье 344, части 3 УК РК.

По данным городского суда Жанаозеня, 25 ноября 2017 года около 12:00 часов, находившийся на дежурстве Е. Т. подал знак об отсутствии опасности двигавшемуся к станции Озен со скоростью 65 километров в час тепловозу. В это время на железнодорожном переезде автоматически включаются звуковой сигнал и светофор. Но из-за того, что дежурный привязал шлагбаум проволокой к столбу, шлагбаум не опустился и устройство заграждения переезда (УЗП) не поднялось.

Находясь в алкогольном опьянении, дежурный, не обращая внимания на звуковой сигнал, не предпринял действий, чтобы опустить шлагбаум.

Вследствие чего автомобиль марки «ГАЗ-322132», перевозивший пассажиров по маршруту № 3, двигавшийся из Жанаозеня в сторону поселка Тенге через железнодорожный переезд, проехал на запрещающий знак и столкнулся с тепловозом. 9 человек, получившие тяжелые ранения, погибли, 27 человек были доставлены в больницу.