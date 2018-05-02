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21:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии случился очередной карстовый провал

На этот раз земля ушла из-под ног в Туймазах.

Источник: Комсомольская правда

2 мая в Туймазах на улице Советской обвалился асфальт.

Видео с места происшествия местные жители выложили в соцсети. Судя по всему, глубина и ширина провала составляет несколько метров. Оператор видео побоялся подходить к краю своеобразного «обрыва».

Местные власти оперативно огородили опасный участок лентами и подобием деревянного забора.

Напомним, что подобные провалы часто образуются по всей республике. Например, осенью 2016 года в уфимской Черниковке под землю ушла целая «Лада Калина». А весной 2017 провал «отвоевал» себе целый участок в деревне Новокулево, что в Нуримановском районе.

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