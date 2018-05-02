В Башкирии случился очередной карстовый провал

Видео с места происшествия местные жители выложили в соцсети. Судя по всему, глубина и ширина провала составляет несколько метров. Оператор видео побоялся подходить к краю своеобразного «обрыва».

Напомним, что подобные провалы часто образуются по всей республике. Например, осенью 2016 года в уфимской Черниковке под землю ушла целая «Лада Калина». А весной 2017 провал «отвоевал» себе целый участок в деревне Новокулево, что в Нуримановском районе.