В ДТП в Казахстане погибли двое граждан Узбекистана
Двое граждан Узбекистана погибли в столкновении автобуса Setra и грузовика МАN в
Двое граждан Узбекистана погибли в столкновении автобуса Setra и грузовика МАN в
ДТП произошло 2 мая 2018 года в 02:39 часов в Акжаикском районе
Погибли водитель грузового автомобиля MAN Олим Нематов и водитель автобуса Setra Фарид Гафуров.
МЧС и МВД Республики Узбекистан организованы работы по доведению информации до близких родственников погибших.
Также в данное время МЧС и МВД Республики Узбекистан совместно с посольством Республики Узбекистан в Республики Казахстан осуществляются организационные мероприятия по доставке тел погибших в Республику Узбекистан.