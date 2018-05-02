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21:01 (мск), источник: Uzdaily.uz

В ДТП в Казахстане погибли двое граждан Узбекистана

Двое граждан Узбекистана погибли в столкновении автобуса Setra и грузовика МАN в Западно-Казахстанской области Республики Казахстан. Об этом сообщает МЧС Узбекистана.

Источник: Uzdaily.uz

ДТП произошло 2 мая 2018 года в 02:39 часов в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области Республики Казахстан на 171 км автодороги «Уральск-Атырау», в результате столкновения автобуса марки «Setra» (г/н K 832 CK/123 RUS) и грузового автомобиля марки «МАN» (г/н 01/136 ZDA/UZ) погибли двое граждан Республики Узбекистан.

Погибли водитель грузового автомобиля MAN Олим Нематов и водитель автобуса Setra Фарид Гафуров.

МЧС и МВД Республики Узбекистан организованы работы по доведению информации до близких родственников погибших.

Также в данное время МЧС и МВД Республики Узбекистан совместно с посольством Республики Узбекистан в Республики Казахстан осуществляются организационные мероприятия по доставке тел погибших в Республику Узбекистан.

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