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23:25 (мск), источник: Югополис

В массовой аварии под Краснодаром погибла женщина, пострадали 6 человек

Серьезное ДТП произошло вечером в среду, 2 мая, в Динском районе Кубани. В 19.10 на трассе столкнулись 5 автомобилей.

Как сообщили «Югополису» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с «десяткой». От удара «Тойоту» отбросило на манипулятор, а затем произошло столкновение еще с двумя автомобилями — «Ладой Приорой» и «Фордом».

Пассажирка ВАЗ-2110 погибла на месте аварии. Еще шесть человек — водители и пассажиры столкнувшихся автомобилей — доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Движение на трассе регулируют сотрудники полиции.

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