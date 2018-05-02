В массовой аварии под Краснодаром погибла женщина, пострадали 6 человек

Как сообщили «Югополису» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с «десяткой». От удара «Тойоту» отбросило на манипулятор, а затем произошло столкновение еще с двумя автомобилями — «Ладой Приорой» и «Фордом».