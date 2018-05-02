В массовой аварии под Краснодаром погибла женщина, пострадали 6 человек
Серьезное ДТП произошло вечером в среду, 2 мая, в Динском районе Кубани. В 19.10 на трассе столкнулись 5 автомобилей.
Серьезное ДТП произошло вечером в среду, 2 мая, в Динском районе Кубани. В 19.10 на трассе столкнулись 5 автомобилей.
Как сообщили «Югополису» в
Пассажирка ВАЗ-2110 погибла на месте аварии. Еще шесть человек — водители и пассажиры столкнувшихся автомобилей — доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Движение на трассе регулируют сотрудники полиции.