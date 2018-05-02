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22:39 (мск), источник: Интерфакс

Пять человек погибли при крушении военного самолета в Джорджии

Воздушное судно упало вскоре после вылета из аэропорта Саванны на обочину автомобильного шоссе.

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — Военно-транспортный самолет C-130 потерпел крушение рядом с аэропортом Джорджии, по меньшей мере пять человек погибли, сообщает в среду Fox News.

Всего, по неподтвержденным сведениям, на борту находились девять человек.

Самолет ВВС Национальной гвардии США загорелся почти сразу после вылета из международного аэропорта Саванны, и упал, не набрав высоту. Он совершал учебный полет.

В районе катастрофы перекрыты дороги и железнодорожное сообщение; очевидцы предполагали, что судно могло упасть прямо на шоссе. Позже полиция заявила, что ни один автомобиль не пострадал. В данный момент пожар потушен, однако движение не будет восстановлено до тех пор, пока не уберут обломки самолета и разлившееся топливо.

Причина катастрофы пока не называется.

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