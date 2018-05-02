Пять человек погибли при крушении военного самолета в Джорджии

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — Военно-транспортный самолет C-130 потерпел крушение рядом с аэропортом Джорджии, по меньшей мере пять человек погибли, сообщает в среду Fox News.

Самолет ВВС Национальной гвардии США загорелся почти сразу после вылета из международного аэропорта Саванны, и упал, не набрав высоту. Он совершал учебный полет.

В районе катастрофы перекрыты дороги и железнодорожное сообщение; очевидцы предполагали, что судно могло упасть прямо на шоссе. Позже полиция заявила, что ни один автомобиль не пострадал. В данный момент пожар потушен, однако движение не будет восстановлено до тех пор, пока не уберут обломки самолета и разлившееся топливо.