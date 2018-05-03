Трагическое стечение обстоятельств привело к непоправимому в Приморье
Пожилая женщина оказалась не в то время и не в том месте. Автомобиль сбил ее там, где пешеходы в принципе редкое явление, сообщает DEITA. RU.
Пожилая женщина оказалась не в то время и не в том месте. Автомобиль сбил ее там, где пешеходы в принципе редкое явление, сообщает DEITA. RU.
Как пишет популярный паблик в соцсети, он вылетел с дороги, сбил местную жительницу, после чего врезался в опору ЛЭП и перевернулся.
Во всех обстоятельствах происшествия предстоит разобраться сотрудникам полиции, однако, по словам очевидцев, автолюбитель находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Подписчики паблика обескуражены таким стечением обстоятельств: «Это какой то злой рок. Пешеходы там редкое явление», «Как пешеход не в то время, не в том месте оказался. Вышла бы эта женщина из пункта “а” в пункт “б” минутой позже, это могло и не произойти».
Таисия Масина.