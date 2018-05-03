Трагическое стечение обстоятельств привело к непоправимому в Приморье

Источник: ДЕЙТА

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Дальнегорске. По предварительным данным, женщина шла вдоль дороги с кладбища, где наводила порядок на могиле сына, когда на большой скорости водитель Toyota Camry не справился с управлением.

Как пишет популярный паблик в соцсети, он вылетел с дороги, сбил местную жительницу, после чего врезался в опору ЛЭП и перевернулся. Женщина-пешеход от полученных травм скончалась до прибытия скорой помощи. Виновник ДТП не пострадал.

Во всех обстоятельствах происшествия предстоит разобраться сотрудникам полиции, однако, по словам очевидцев, автолюбитель находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Подписчики паблика обескуражены таким стечением обстоятельств: «Это какой то злой рок. Пешеходы там редкое явление», «Как пешеход не в то время, не в том месте оказался. Вышла бы эта женщина из пункта “а” в пункт “б” минутой позже, это могло и не произойти».