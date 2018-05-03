Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Бывший муж Анны Седоковой хочет лишить певицу родительских прав
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Кристина Орбакайте в обтягивающем платье пришла в Большой театр
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Разворот в сторону войны: главная цель США в Армении - эксперт
Кипр попросил Москву о помощи
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в странном платье
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
12В тени войны
8Серж Саргсян ушел в отставку
03:28 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчан отправили под суд за крупную наживу на обороте денег

В дальневосточной столице осудят шестерых местных жителей, которых обвиняют в незаконной коммерческой деятельности. Злоумышленники смогли получить на своих нелегальных махинациях больше 28 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД России, хабаровчане стали фигурантами уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность». Они помогали своим клиентам обналичивать деньги через подконтрольные организации. Правоохранители уже завершили расследование и направили материалы в суд.

«По версии следствия, фигуранты через подставных лиц создали сеть подконтрольных коммерческих организаций, посредством которых осуществлялось кассовое обслуживание физических и юридических лиц и обналичивание денежных средств. За указанные услуги взималось комиссионное вознаграждение. Незаконный доход превысил 28 миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о подобных махинациях. Например, в дальневосточной столице отправили под суд 12 местных жителей, которые организовали преступную группу, чтобы обналичивать деньги с расчётных счетов частных фирм и предпринимателей без оформления нужных документов. Со снятой суммы злоумышленники оставляли себе «комиссию» — не меньше двух процентов, а оставшиеся деньги передавали клиентам. Злоумышленники заработали не меньше 29 миллионов рублей.

Все новости региона
 Штормовое предупреждение: на Приморье обрушатся дожди и сильный ветер
Защитник хабаровского «Амура» сыграет на чемпионате мира
Как улица стала для Никола Пашиняна дорогой в премьеры
Украина ввела новые санкции против России
Умер популярный во времена СССР эстрадный певец Вадим Мулерман
Охранники Джонни Деппа подали на него в суд
Что значит для рубля решение ФРС не повышать ставку
СМИ узнали подробности процесса инаугурации президента России
Макрон назвал жену премьер-министра Австралии «вкусной»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Новый «Гелик» в действии: задавайте свои вопросы Наконец-то. Наконец-то мы можем прокатиться на совершенно новом поколении легендарного G-класса
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Человек-оркестр — актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Революционерка моды, певица: что мы знаем о жене Ким Чен Ына Что известно о первой леди одной из самых закрытых стран мира и как она влияет на положение дел в Северной Корее, читайте ниже.
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь