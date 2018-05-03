Хабаровчан отправили под суд за крупную наживу на обороте денег

Как сообщает пресс-служба МВД России, хабаровчане стали фигурантами уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность». Они помогали своим клиентам обналичивать деньги через подконтрольные организации. Правоохранители уже завершили расследование и направили материалы в суд.

«По версии следствия, фигуранты через подставных лиц создали сеть подконтрольных коммерческих организаций, посредством которых осуществлялось кассовое обслуживание физических и юридических лиц и обналичивание денежных средств. За указанные услуги взималось комиссионное вознаграждение. Незаконный доход превысил 28 миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о подобных махинациях. Например, в дальневосточной столице отправили под суд 12 местных жителей, которые организовали преступную группу, чтобы обналичивать деньги с расчётных счетов частных фирм и предпринимателей без оформления нужных документов. Со снятой суммы злоумышленники оставляли себе «комиссию» — не меньше двух процентов, а оставшиеся деньги передавали клиентам. Злоумышленники заработали не меньше 29 миллионов рублей.