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05:01 (мск), источник: Губерния онлайн

Почти 40 лесных пожаров произошло в Хабаровском крае за выходные

О возгораниях жители региона могут сообщить по телефону горячей линии.

Особый противопожарный режим действует в десяти районах Хабаровского края. В этом году леса горят чаще, чем в прошлом, и преимущественно по вине человека. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» заявил начальник отдела охраны и защиты лесного фонда управления лесами правительства региона Сергей Бутин.

«К сожалению, по сравнению с прошлым годом количество возгораний [возросло]. Сейчас [причина] практически всех возгораний — человеческий фактор: дачники жгут мусор на своих участках, рыбаки неосторожно обращаются с огнем, либо [люди] выжигают луга свои, и все уходит в лес», — отметил Сергей Бутин.

По словам специалиста, за четыре выходных дня в Хабаровском крае зарегистрировали 39 лесных пожаров. Сегодня утром действовало восемь очагов возгораний, еще три были локализованы.

Представитель управления напомнил, что нарушителям правил пожарной безопасности грозят штрафы. При особом противопожарном режиме их суммы возрастают: для физических лиц — до пяти тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей. С начала пожароопасного сезона заплатить штраф пришлось 18 жителям края.

В крае работает горячая линия, на которую жители могут сообщать лесных о пожарах. Информацию принимают по телефону: 8−800−100−94−00.

Уже известные очаги возгорания отображены на интерактивной карте, которая размещена на сайте управления лесами.

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