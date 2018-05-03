Почти 40 лесных пожаров произошло в Хабаровском крае за выходные
О возгораниях жители региона могут сообщить по телефону горячей линии.
О возгораниях жители региона могут сообщить по телефону горячей линии.
Особый противопожарный режим действует в десяти районах Хабаровского края. В этом году леса горят чаще, чем в прошлом, и преимущественно по вине человека. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» заявил начальник отдела охраны и защиты лесного фонда управления лесами правительства региона Сергей Бутин.
«К сожалению, по сравнению с прошлым годом количество возгораний [возросло]. Сейчас [причина] практически всех возгораний — человеческий фактор: дачники жгут мусор на своих участках, рыбаки неосторожно обращаются с огнем, либо [люди] выжигают луга свои, и все уходит в лес», — отметил Сергей Бутин.
По словам специалиста, за четыре выходных дня в Хабаровском крае зарегистрировали 39 лесных пожаров. Сегодня утром действовало восемь очагов возгораний, еще три были локализованы.
В крае работает горячая линия, на которую жители могут сообщать лесных о пожарах. Информацию принимают по телефону: 8−800−100−94−00.
Уже известные очаги возгорания отображены на интерактивной карте, которая размещена на сайте управления лесами.