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05:14 (мск), источник: Восток Медиа

Шторм оставил Владивосток без общественного транспорта

Катера и паромы отменили, трамваи и троллейбусы ходят с перебоями, автобусы стоят в пробках, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Во Владивостоке из-за погодных условий отменили рейсы морского прибрежного транспорта, электротранспорт работает с перебоями.

Как сообщили в управлении транспорта мэрии, приостановка работы трамваев вызвана подтоплением улиц Спортивной, Борисенко и частично площади Луговой. Здесь работает спецтехника, откачивая воду с трамвайных путей.

Причиной приостановки работы троллейбусов стало упавшее в районе торгового центра «Европейский» дерево, повредившее провода контактной сети. На месте ЧП также работает спецтехника.

По сведениям Единой дежурной диспетчерской службы Владивостока, дождь и сильный ветер (до ураганного) сохранится до конца дня. Ожидают сильные осадки с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. Дождь будет сопровождаться ветром со скоростью 17−22 м/с, на побережье 27−32 м/с, у мысов порывами до 33−37 м/с.

Сообщения обо всех нарушениях в работе городского хозяйства принимает дежурный диспетчер ЕДДС Владивостока по телефону 2−222−333.

О работе морского транспорта следует узнавать в кассах вокзала прибрежных сообщений по тел. 230−24−86, трамваев, троллейбусов и автобусов — в управлении транспорта по тел. 261−43−34, 261−41−03.

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