Шторм оставил Владивосток без общественного транспорта
Катера и паромы отменили, трамваи и троллейбусы ходят с перебоями, автобусы стоят в пробках, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Катера и паромы отменили, трамваи и троллейбусы ходят с перебоями, автобусы стоят в пробках, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Во Владивостоке
Как сообщили в управлении транспорта мэрии, приостановка работы трамваев вызвана подтоплением улиц Спортивной, Борисенко и частично площади Луговой. Здесь работает спецтехника, откачивая воду с трамвайных путей.
Причиной приостановки работы троллейбусов стало упавшее в районе торгового центра «Европейский» дерево, повредившее провода контактной сети. На месте ЧП также работает спецтехника.
Сообщения обо всех нарушениях в работе городского хозяйства принимает дежурный диспетчер ЕДДС Владивостока по телефону 2−222−333.
О работе морского транспорта следует узнавать в кассах вокзала прибрежных сообщений по тел. 230−24−86, трамваев, троллейбусов и автобусов — в управлении транспорта по тел. 261−43−34, 261−41−03.