Шторм оставил Владивосток без общественного транспорта

Как сообщили в управлении транспорта мэрии, приостановка работы трамваев вызвана подтоплением улиц Спортивной, Борисенко и частично площади Луговой. Здесь работает спецтехника, откачивая воду с трамвайных путей.

По сведениям Единой дежурной диспетчерской службы Владивостока, дождь и сильный ветер (до ураганного) сохранится до конца дня. Ожидают сильные осадки с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. Дождь будет сопровождаться ветром со скоростью 17−22 м/с, на побережье 27−32 м/с, у мысов порывами до 33−37 м/с.