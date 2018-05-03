Бывший спортсмен в Хабаровском крае получит срок за хранение 118 патронов
В Хабаровском крае мужчина хранил в шкафу 118 патронов без документов. По его словам, раньше он занимался спортивной стрельбой, и боеприпасы у него остались с тех времён.
В Хабаровском крае мужчина хранил в шкафу 118 патронов без документов. По его словам, раньше он занимался спортивной стрельбой, и боеприпасы у него остались с тех времён.
По ранее возбужденному делу полиция провела обыск в квартире 50-летнего жителя
Отдел дознания возбудил уголовное дело за незаконное хранение оружия, его основных частей и патронов. Бывшему спортсмену грозит лишение свободы сроком до четырёх лет. Подозреваемого принудили к обязательству о явке.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о подобных случаях. Так, у жителя города Вяземского стражи порядка обнаружили боеприпасы к огнестрельному оружию. Мужчина рассказал, что нашёл патроны, когда ходил в лес за вербой. А другой житель края держал в гараже двуствольный обрез ружья, изготовленный самостоятельно, и осколочную оборонительную гранату, а также больше 11 килограммов марихуаны в придачу.