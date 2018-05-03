Бывший спортсмен в Хабаровском крае получит срок за хранение 118 патронов

По ранее возбужденному делу полиция провела обыск в квартире 50-летнего жителя Николаевска-на-Амуре. Экспертиза показала, что изъятые патроны предназначены для стрельбы из нарезного спортивно-охотничьего оружия. Это боеприпасы кольцевого воспламенения калибра 5,6 миллиметра, сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

Отдел дознания возбудил уголовное дело за незаконное хранение оружия, его основных частей и патронов. Бывшему спортсмену грозит лишение свободы сроком до четырёх лет. Подозреваемого принудили к обязательству о явке.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о подобных случаях. Так, у жителя города Вяземского стражи порядка обнаружили боеприпасы к огнестрельному оружию. Мужчина рассказал, что нашёл патроны, когда ходил в лес за вербой. А другой житель края держал в гараже двуствольный обрез ружья, изготовленный самостоятельно, и осколочную оборонительную гранату, а также больше 11 килограммов марихуаны в придачу.