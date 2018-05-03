В Омской области талые воды размыли дорогу
И это не в первый раз.
И это не в первый раз.
Паводок в Омской области в самом разгаре. С приходом весны вода топит населенные пункты и даже дороги. Об одном таком случае рассказал житель Москаленского района. Там залило водной дорогу, соединяющую два поселка.
— Сильно размывает дорогу Элита — Помурино в Москаленском районе. МЧС приехали, посмотрели и уехали. Один хороший ветер и беды не избежать. В прошлом году уже была подобная проблема, только с другой стороны дороги. Дорожники обсыпали ее битым кирпичом, на другую сторону, видимо, денег не хватило, — рассказал в социальных сетях омич и в выложил фото в Интернет.
На снимке видно, как талая вода с полей подобралась к самой дороге. Наверняка она уже начала размывать покрытие снизу. Остается только гадать, выдержит ли дорога эту проверку паводком.