В Омской области талые воды размыли дорогу

Паводок в Омской области в самом разгаре. С приходом весны вода топит населенные пункты и даже дороги. Об одном таком случае рассказал житель Москаленского района. Там залило водной дорогу, соединяющую два поселка.

— Сильно размывает дорогу Элита — Помурино в Москаленском районе. МЧС приехали, посмотрели и уехали. Один хороший ветер и беды не избежать. В прошлом году уже была подобная проблема, только с другой стороны дороги. Дорожники обсыпали ее битым кирпичом, на другую сторону, видимо, денег не хватило, — рассказал в социальных сетях омич и в выложил фото в Интернет.