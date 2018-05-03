Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью
Как выглядят самые древние глиняные небоскребы (фото)
Дженнифер Лопез вышла на красную дорожку в леопардовом платье
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Екатерина Стриженова познакомилась с внуком
Имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон связали с Гарри Поттером
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Анна Семенович призналась, что давно колет ботокс
Дженнифер Лопез вышла на красную дорожку в леопардовом платье
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
06:57 (мск), источник: АиФ Прикамье

Вечером 2 мая в Березниках произошло массовое ДТП с пострадавшими

Водитель иномарки не успел затормозить на перекрёстке и протаранил два авто.

Источник: Reuters

Груда мятого железа и вылетевшее на дорогу детское кресло. Это последствие массовой аварии, произошедшей вечером 2 мая в Березниках на улице Юбилейная.

Всё случилось в 21.30 на одном из перекрёстков. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы: все пострадавшие в столкновении авто двигались в попутном направлении. Водитель белого Nissan остановился на красный свет. В этот момент в него сзади на всём ходу влетел серый Opel.

Машины как бильярдные шары вылетели на перекрёсток, зацепив с собой соседний Hyundai. Итог столкновения: водители двух первых иномарок с различными травмами в больнице, мужчина за рулём Hyundai чудом остался жив и отделался испугом.

Детское кресло, от удара вылетевшее на дорогу из автомобиля Nissan, было пустым. Ребёнка в салоне в момент аварии не было. По факту произошедшего проводится проверка.

Все новости региона
Какая поза сна наиболее опасна? - врач
Как улица стала для Никола Пашиняна дорогой в премьеры
Украина ввела новые санкции против России
Что значит для рубля решение ФРС не повышать ставку
Охранники Джонни Деппа подали на него в суд
Китай разместил ракеты на спорных островах Южно-Китайского моря
«Приморским партизанам» в третий раз дали длительные сроки
Определились финалисты Лиги чемпионов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Новый «Гелик» в действии: задавайте свои вопросы Наконец-то. Наконец-то мы можем прокатиться на совершенно новом поколении легендарного G-класса
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Человек-оркестр — актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Революционерка моды, певица: что мы знаем о жене Ким Чен Ына Что известно о первой леди одной из самых закрытых стран мира и как она влияет на положение дел в Северной Корее, читайте ниже.
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь