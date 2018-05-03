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05:24 (мск), источник: Интерфакс

«Приморские партизаны» получили от восьми до 25 лет колонии

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — Приморский краевой суд в четверг на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных приговорил членов банды так называемых «приморских партизан» к заключению на срок от 8 до 25 лет в колонии строгого режима, передает корреспондент агентства «Интерфакс» из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

Суд назначил Александру Ковтуну и Владимиру Илютикову наказание в виде 25 лет лишения свободы, Максиму Кириллову — 21,5 год, Алексею Никитину -23,5 года, Вадиму Ковтуну — восемь лет лишения свободы.

Кроме того, суд постановил удовлетворить гражданские иски потерпевших.

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Как сообщалось, коллегия присяжных заседателей 10 апреля вынесла обвинительный вердикт по делу так называемых «приморских партизан», которое в третий раз рассматривается в Приморском краевом суде во Владивостоке.

Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья, совершенном в сентябре 2009 года. Они признали подсудимых заслуживающими снисхождения, поэтому им не может быть назначена высшая мера наказания — пожизненное лишение свободы.

Прокурор попросила назначить подсудимым от восьми до 25 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Адвокаты заявили, что считают предложенное наказание слишком суровым и попросили суд учесть смягчающие обстоятельства. Подсудимые Кириллов и Никитин в последнем слове заявили о своей невиновности, еще двое от последнего слова отказались. Пятый фигурант дела Ковтун попросил суд назначить ему условное наказание.

Все фигуранты дела находятся под арестом. Их адвокаты после оглашения обвинительного вердикта заявили, что будут оспаривать решение присяжных после того, как суд определится с наказанием.

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