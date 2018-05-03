«Приморские партизаны» получили от восьми до 25 лет колонии

Источник: РИА "Новости"

Суд назначил Александру Ковтуну и Владимиру Илютикову наказание в виде 25 лет лишения свободы, Максиму Кириллову — 21,5 год, Алексею Никитину -23,5 года, Вадиму Ковтуну — восемь лет лишения свободы.

Кроме того, суд постановил удовлетворить гражданские иски потерпевших.

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Как сообщалось, коллегия присяжных заседателей 10 апреля вынесла обвинительный вердикт по делу так называемых «приморских партизан», которое в третий раз рассматривается в Приморском краевом суде во Владивостоке.

Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья, совершенном в сентябре 2009 года. Они признали подсудимых заслуживающими снисхождения, поэтому им не может быть назначена высшая мера наказания — пожизненное лишение свободы.

Прокурор попросила назначить подсудимым от восьми до 25 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Адвокаты заявили, что считают предложенное наказание слишком суровым и попросили суд учесть смягчающие обстоятельства. Подсудимые Кириллов и Никитин в последнем слове заявили о своей невиновности, еще двое от последнего слова отказались. Пятый фигурант дела Ковтун попросил суд назначить ему условное наказание.