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05:39 (мск), источник: Восток Медиа

Военные обстреляли ледовый затор около подтопленного посёлка Тумнин

Военнослужащие устранили затор, из-за которого река Тумнин перелилась через дамбу и подтопила одноимённый посёлок. Две минометные батареи для обстрела в Ванинский район Хабаровского края перебросили вертолётом Ми-26.

«Интерфакс» сообщает, что правительство региона попросило военных оказать помощь в решении паводковой ситуации. Решение о вылете принял и. о. командующий войсками округа генерал-лейтенант Александр Чайко.

Военнослужащие провели расчёты и обстреляли лёд 120-миллиметровыми снарядами из миномётов 2Б11. В результате затор удалось устранить.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», утром 26 апреля уровень воды в Тумнине резко поднялся из-за ледового затора на реке. Она перелилась через дамбу в двух участках, затопив три дворовых территории. К концу дня ситуация ухудшилась — затопило ещё пять дворов, на следующие день в воде оказались десять территорий. Администрация района приняла решение ввести режим ЧС. Местные власти организовали пункт временного размещения людей, спасатели по-прежнему готовы эвакуировать жителей посёлка. Полиция обеспечивает правопорядок в зоне паводка.

Также группа спасателей выехала в село Уська-Орочская, которое находится ниже по течению реки Тумнин. Специалисты наблюдают за уровнем воды.

На проблему отреагировал губернатор края Вячеслав Шпорт. Он поручил обеспечить безопасность местных жителей и проследить за ситуацией.

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