Военные обстреляли ледовый затор около подтопленного посёлка Тумнин
Военнослужащие устранили затор,
Военнослужащие устранили затор,
«Интерфакс» сообщает, что правительство региона попросило военных оказать помощь в решении паводковой ситуации. Решение о вылете принял и. о. командующий войсками округа
Военнослужащие провели расчёты и обстреляли лёд 120-миллиметровыми снарядами из миномётов 2Б11. В результате затор удалось устранить.
Также группа спасателей выехала в село
На проблему отреагировал губернатор края Вячеслав Шпорт. Он поручил обеспечить безопасность местных жителей и проследить за ситуацией.