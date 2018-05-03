Военные обстреляли ледовый затор около подтопленного посёлка Тумнин

«Интерфакс» сообщает, что правительство региона попросило военных оказать помощь в решении паводковой ситуации. Решение о вылете принял и. о. командующий войсками округа генерал-лейтенант Александр Чайко.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», утром 26 апреля уровень воды в Тумнине резко поднялся из-за ледового затора на реке. Она перелилась через дамбу в двух участках, затопив три дворовых территории. К концу дня ситуация ухудшилась — затопило ещё пять дворов, на следующие день в воде оказались десять территорий. Администрация района приняла решение ввести режим ЧС. Местные власти организовали пункт временного размещения людей, спасатели по-прежнему готовы эвакуировать жителей посёлка. Полиция обеспечивает правопорядок в зоне паводка.