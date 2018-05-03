В Красноярском крае растет количество укусов клещами

Наибольшее количество укусов было зарегистрировано в поселке памяти 13 Борцов, пл. Рябинино, пл. Караульной Емельяновского района, деревнях Маганск, М. Кускун, ст. Родники Березовского района, поселках Овсянка, Усть-Мана, Манский, Манской горы, дачном массиве ГЭС г. Дивногорска, п. Предивинск Большемуртинского района. В Красноярске за помощью обратились 69 человек, в том числе 22 ребенка. Максимальная активность клещей отмечается в окрестностях Академгородка, Ветлужанки, заповедника «Красноярские столбы», зоопарка «Роев ручей», ст. Базаиха, кладбища «Бадалык».