В Красноярском крае растет количество укусов клещами
За неделю, с 20 по 26 апреля, на территории Красноярского края было выявлено 175 случаев присасывания клещей, среди них — 67 случаев у детей.
За неделю, с 20 по 26 апреля, на территории Красноярского края было выявлено 175 случаев присасывания клещей, среди них — 67 случаев у детей.
Наибольшее количество укусов было зарегистрировано в поселке памяти 13 Борцов, пл. Рябинино, пл. Караульной Емельяновского района, деревнях Маганск, М. Кускун, ст. Родники Березовского района, поселках Овсянка,
Всего с начала сезона в Красноярском крае выявлен 241 случай присасывания клещей. Возбудители боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза человека были обнаружены в 154 клещах, поступивших на исследование в Отделение вирусологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае».