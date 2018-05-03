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05:32 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярском крае эвакуировали 23 человека из-за подтопления

Накануне вечером из поселка Фомка Енисейского района в поселок Кривляк эвакуировано 23 человека, в их числе несовершеннолетние.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС, из-за повышения уровня воды в реке Енисей один жилой дом, который находился в низменности, попал в зону подтопления. Хозяин на время переехал к родственникам, скот переведён на более безопасное место.

Сейчас в посёлке дежурят спасатели. Для возможной эвакуации населения подготовлен пункт временного размещения населения на 150 мест.

При этом, эксперты не прогнозируют подтопление населенного пункта Фомка.

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