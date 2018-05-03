В Красноярском крае эвакуировали 23 человека из-за подтопления
Накануне вечером из поселка Фомка Енисейского района в поселок Кривляк эвакуировано 23 человека, в их числе несовершеннолетние.
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Накануне вечером из поселка Фомка Енисейского района в поселок Кривляк эвакуировано 23 человека, в их числе несовершеннолетние.
Как сообщили в
Сейчас в посёлке дежурят спасатели. Для возможной эвакуации населения подготовлен пункт временного размещения населения на 150 мест.
При этом, эксперты не прогнозируют подтопление населенного пункта Фомка.