Хабаровчанина депортировали из США из-за подозрения в покушении на убийство

По версии следствия, в январе 2016 года у себя дома в дальневосточной столице мужчина ударил знакомого ножом в грудь. Потерпевший остался жив — ему вовремя оказали медицинскую помощь. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Злоумышленник скрылся, в декабре 2016 года его объявили в международный розыск, а в марте 2017 года задержали в США.

«Благодаря взаимодействию Генеральной прокуратуры России с компетентными органами США по данному делу с учётом предоставленных российской стороной материалов удалось добиться принятия решения о депортации Юрия Шурупова в Россию. В сопровождении сотрудников компетентных органов США он доставлен в Россию», — приводит слова сотрудников пресс-службы Генпрокуратуры России ТАСС.