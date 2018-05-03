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05:48 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчанина депортировали из США из-за подозрения в покушении на убийство

Власти США депортировали хабаровчанина, обвиняемого в покушении на убийство своего знакомого. Мужчина находился в международном розыске с 2016 года.

По версии следствия, в январе 2016 года у себя дома в дальневосточной столице мужчина ударил знакомого ножом в грудь. Потерпевший остался жив — ему вовремя оказали медицинскую помощь. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Злоумышленник скрылся, в декабре 2016 года его объявили в международный розыск, а в марте 2017 года задержали в США.

«Благодаря взаимодействию Генеральной прокуратуры России с компетентными органами США по данному делу с учётом предоставленных российской стороной материалов удалось добиться принятия решения о депортации Юрия Шурупова в Россию. В сопровождении сотрудников компетентных органов США он доставлен в Россию», — приводит слова сотрудников пресс-службы Генпрокуратуры России ТАСС.

Недавно другого хабаровчанина депортировали из Китая, однако не за такое тяжкое преступление. Как писало РИА «Восток-Медиа», Алексей Пыхов попался пекинской полиции после прыжка со строящегося супернебоскрёба «Чайна-Цзунь» (China Zun). Китайские СМИ сообщали о задержании экстремала на десять дней за нарушение общественного порядка. Однако содержание в неволе затянулось на 18 дней. Нарушителя выдворили из страны и запретили въезд на пять лет.

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