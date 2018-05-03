Суд вынес приговор «приморским партизанам»
Сегодня, 3 мая, Приморский краевой суд приговорил вынес приговор по эпизоду дела «приморских партизан», сообщает DEITA. RU.
Сегодня, 3 мая, Приморский краевой суд приговорил вынес приговор по эпизоду дела «приморских партизан», сообщает DEITA. RU.
Как передает ТАСС, Александр Ковтун и Владимир Илютиков получили по 25 лет строгого режима, Алексей Нитикин — 23,5 года, Максим Кириллов — 21,5 года, Вадим Ковтун — восемь лет строгого режима.
Сообщается, что защита будет обжаловать новый приговор.
Ирина Петрова.