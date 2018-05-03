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05:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Суд вынес приговор «приморским партизанам»

Сегодня, 3 мая, Приморский краевой суд приговорил вынес приговор по эпизоду дела «приморских партизан», сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

Как передает ТАСС, Александр Ковтун и Владимир Илютиков получили по 25 лет строгого режима, Алексей Нитикин — 23,5 года, Максим Кириллов — 21,5 года, Вадим Ковтун — восемь лет строгого режима.

Сообщается, что защита будет обжаловать новый приговор.

Ирина Петрова.

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