В Омской области зафиксирован массовый мор рыбы
Рыбаки сообщают о массовом море рыбы на водных объектах в Омской области.
Рыбаки сообщают о массовом море рыбы на водных объектах в Омской области.
Зафиксировано, как минимум, два подобных случая. Первый случай зафиксирован 1 мая на реке Оше. Очевидец сообщает, что берег буквально усеян мертвой рыбой.
Второй случай зафиксирован у озера близ села Сажино Тюкалинского района Омской области.
О масштабах мора рыба на упомянутых объектах говорить сложно, на Оше она рассредоточена на протяжении реки, у озера она концентрируется в определенных точках.
Среди причин мора называют нехватку кислорода — рыба попросту задохнулась.