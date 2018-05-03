В Омской области зафиксирован массовый мор рыбы

Зафиксировано, как минимум, два подобных случая. Первый случай зафиксирован 1 мая на реке Оше. Очевидец сообщает, что берег буквально усеян мертвой рыбой.

О масштабах мора рыба на упомянутых объектах говорить сложно, на Оше она рассредоточена на протяжении реки, у озера она концентрируется в определенных точках.