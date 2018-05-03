В красноярском автосервисе незаконно производили алкоголь
Сотрудники полиции изъяли 200 бутылок контрафактной водки.
Сотрудники полиции изъяли 200 бутылок контрафактной водки.
В одном из автосервисов, расположенных в районе Гайдашовки, полицейские обнаружили крупную партию поддельного алкоголя. Правоохранители изъяли 200 бутылок контрафактной водки, почти 500 литров спирта, 90 коробок с пустой тарой, а также 180 литров этилового спирта.
Как рассказали в
«Следователями возбуждено уголовное по статье “незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции”», — говорится в сообщении.
Напомним, в конце апреля на ул. Пограничников нашли цех по производству контрафактного спирта. В канистрах на складе находилось несколько тонн готовой продукции.