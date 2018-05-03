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05:50 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В красноярском автосервисе незаконно производили алкоголь

Сотрудники полиции изъяли 200 бутылок контрафактной водки.

В одном из автосервисов, расположенных в районе Гайдашовки, полицейские обнаружили крупную партию поддельного алкоголя. Правоохранители изъяли 200 бутылок контрафактной водки, почти 500 литров спирта, 90 коробок с пустой тарой, а также 180 литров этилового спирта.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, по подозрению в незаконном производстве и обороте алкоголя оперативники задержали двоих мужчин 45 и 34 лет.

«Следователями возбуждено уголовное по статье “незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции”», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают каналы поставки и места реализации незаконной продукции.

Напомним, в конце апреля на ул. Пограничников нашли цех по производству контрафактного спирта. В канистрах на складе находилось несколько тонн готовой продукции.

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