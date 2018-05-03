В красноярском автосервисе незаконно производили алкоголь

В одном из автосервисов, расположенных в районе Гайдашовки, полицейские обнаружили крупную партию поддельного алкоголя. Правоохранители изъяли 200 бутылок контрафактной водки, почти 500 литров спирта, 90 коробок с пустой тарой, а также 180 литров этилового спирта.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, по подозрению в незаконном производстве и обороте алкоголя оперативники задержали двоих мужчин 45 и 34 лет.

«Следователями возбуждено уголовное по статье “незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции”», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают каналы поставки и места реализации незаконной продукции.