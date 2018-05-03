У жительницы Дудинки мошенники похитили 150 тысяч рублей
Следователи отдела полиции по Таймырскому району устанавливают личность мошенника, который украл с банковской карты жительницы Дудинки 150 тысяч рублей.
Следователи отдела полиции по Таймырскому району устанавливают личность мошенника, который украл с банковской карты жительницы Дудинки 150 тысяч рублей.
Как рассказали в ГУ МВД по краю, 59-летней женщине пришло
Полицейские просят красноярцев и жителей края быть бдительными, не доверять неизвестным и никому не сообщать данные своей банковской карты. «В случае, если приходит