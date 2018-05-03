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05:53 (мск), источник: НИА Красноярск

У жительницы Дудинки мошенники похитили 150 тысяч рублей

Следователи отдела полиции по Таймырскому району устанавливают личность мошенника, который украл с банковской карты жительницы Дудинки 150 тысяч рублей.

Как рассказали в ГУ МВД по краю, 59-летней женщине пришло СМС-сообщение о том, что ее карта заблокирована. Она перезвонила по указанному номеру. Собеседник сказал ей, что для того, чтобы разблокировать карту, нужно сообщить ему ее номер и ПИН-код. Доверчивая женщина рассказала ему всю информацию, после чего обнаружила, что с ее карты сняли 150 тысяч рублей. Пенсионерка обратилась в полицию, где сейчас выясняют личность мошенника.

Полицейские просят красноярцев и жителей края быть бдительными, не доверять неизвестным и никому не сообщать данные своей банковской карты. «В случае, если приходит СМС-уведомление или звонок с сообщением, что карта заблокирована, необходимо позвонить в банк или прийти лично в его отделение», — сообщают в ведомстве.

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