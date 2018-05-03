У жительницы Дудинки мошенники похитили 150 тысяч рублей

Как рассказали в ГУ МВД по краю, 59-летней женщине пришло СМС-сообщение о том, что ее карта заблокирована. Она перезвонила по указанному номеру. Собеседник сказал ей, что для того, чтобы разблокировать карту, нужно сообщить ему ее номер и ПИН-код. Доверчивая женщина рассказала ему всю информацию, после чего обнаружила, что с ее карты сняли 150 тысяч рублей. Пенсионерка обратилась в полицию, где сейчас выясняют личность мошенника.