На набережной в центре Омска обрушилось бетонное ограждение
В соцсетях горожане отметили, что проделала дыру дорожная техника.
В соцсетях горожане отметили, что проделала дыру дорожная техника.
Накануне в паблике «Аварийный Омск» социальной сети ВКонтакте появился снимок, сделанный в центре города — у Ленинградского моста. Горожане сняли огромную дыру в бетонном ограждении. Блоки обрушились, оставив незащищенным приличный участок.
В комментариях пользователи соцсети пишут, что произошел обвал еще несколько месяцев назад — в феврале, когда здесь убирала снег дорожная техника.
Омичи также отмечают, что бетонное ограждение возвели более полувека назад, поэтому конструкция явно износилась. В 2005 году Иртышскую набережную реконструировали, но до этого участка, за Ленинградским мостом, работы не велись.