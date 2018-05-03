На набережной в центре Омска обрушилось бетонное ограждение

Накануне в паблике «Аварийный Омск» социальной сети ВКонтакте появился снимок, сделанный в центре города — у Ленинградского моста. Горожане сняли огромную дыру в бетонном ограждении. Блоки обрушились, оставив незащищенным приличный участок.

В комментариях пользователи соцсети пишут, что произошел обвал еще несколько месяцев назад — в феврале, когда здесь убирала снег дорожная техника.