Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Что будет, если «закончились права»
Екатерина Стриженова познакомилась с внуком
В глубинке нашли женщину-двойника Трампа (фото)
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Разворот в сторону войны: главная цель США в Армении - эксперт
Кипр попросил Москву о помощи
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в странном платье
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
12В тени войны
10Историческая встреча лидеров двух Корей
07:20 (мск), источник: Комсомольская правда

На набережной в центре Омска обрушилось бетонное ограждение

В соцсетях горожане отметили, что проделала дыру дорожная техника.

Накануне в паблике «Аварийный Омск» социальной сети ВКонтакте появился снимок, сделанный в центре города — у Ленинградского моста. Горожане сняли огромную дыру в бетонном ограждении. Блоки обрушились, оставив незащищенным приличный участок.

В комментариях пользователи соцсети пишут, что произошел обвал еще несколько месяцев назад — в феврале, когда здесь убирала снег дорожная техника.

Омичи также отмечают, что бетонное ограждение возвели более полувека назад, поэтому конструкция явно износилась. В 2005 году Иртышскую набережную реконструировали, но до этого участка, за Ленинградским мостом, работы не велись.

Все новости региона
 Восемь страшных фактов о нацистском лагере "Собибор"
150 мигрантов-африканцев отбили собрата из полицейского участка в Германии
Как улица стала для Никола Пашиняна дорогой в премьеры
Все девять членов экипажа разбившегося в США самолета погибли
Украина ввела новые санкции против России
Что значит для рубля решение ФРС не повышать ставку
Охранники Джонни Деппа подали на него в суд
Китай разместил ракеты на спорных островах Южно-Китайского моря
Определились финалисты Лиги чемпионов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Новый «Гелик» в действии: задавайте свои вопросы Наконец-то. Наконец-то мы можем прокатиться на совершенно новом поколении легендарного G-класса
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Человек-оркестр — актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Революционерка моды, певица: что мы знаем о жене Ким Чен Ына Что известно о первой леди одной из самых закрытых стран мира и как она влияет на положение дел в Северной Корее, читайте ниже.
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь