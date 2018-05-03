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06:12 (мск), источник: Baikal-info.ru

Чрезвычайный и высокий класс пожароопасности объявлен в 13 районах Иркутской области

Усиление западного, северо-западного ветра до 14−19 м/с ожидается на территории Иркутской области 3 мая 2018 года, местами — пыльные бури, осадки преимущественно в виде дождя, грозы, днём в отдельных районах возможны сильные осадки.

Источник: AP 2018

Об этом сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в связи с этим чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности объявлены в Ольхонском, Иркутском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Усть-Удинском, Балаганском, Заларинском, Зиминском, Тайшетском, Жигаловском, Киренском, Чунском, Бодайбинском районах. Выход в лес ограничен.

Напомним, на территории Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, а также любое использование открытого огня. С введением III-V классов пожарной опасности гражданам запрещено посещение лесов. Нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой административную ответственность.

Информацию о нарушении норм пожарной безопасности можно сообщить по телефону доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области — 8 (3952) 39−99−99. Об обнаружении лесного пожара просят сообщать на единый номер круглосуточной диспетчерской службы авиалесоохраны — 8−800−100−94−00.

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