Чрезвычайный и высокий класс пожароопасности объявлен в 13 районах Иркутской области

Источник: AP 2018

Об этом сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в связи с этим чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности объявлены в Ольхонском, Иркутском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Усть-Удинском, Балаганском, Заларинском, Зиминском, Тайшетском, Жигаловском, Киренском, Чунском, Бодайбинском районах. Выход в лес ограничен.

Напомним, на территории Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, а также любое использование открытого огня. С введением III-V классов пожарной опасности гражданам запрещено посещение лесов. Нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой административную ответственность.