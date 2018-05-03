Чрезвычайный и высокий класс пожароопасности объявлен в 13 районах Иркутской области
Усиление западного,
Усиление западного,
Об этом сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Как сообщает
Напомним, на территории Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, а также любое использование открытого огня. С введением
Информацию о нарушении норм пожарной безопасности можно сообщить по телефону доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области —