Крыши с трех домов сорвало в Приморье

Сегодня, 3 мая, по состоянию нам 12 часов дня, ситуация в поселке Ольга Приморского края остается сложной. Несмотря на то, что дождь практически прекратился, ветер не стихает. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Ветер срывает крыши с жилых домов. По улице Пролетарская в поселке Ольга унесло два шиферных листа. Без части крыши остались два двухэтажных дома на соседней улице.