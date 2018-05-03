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06:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Крыши с трех домов сорвало в Приморье

В крае не утихает штормовой ветер, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

Сегодня, 3 мая, по состоянию нам 12 часов дня, ситуация в поселке Ольга Приморского края остается сложной. Несмотря на то, что дождь практически прекратился, ветер не стихает. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Ветер срывает крыши с жилых домов. По улице Пролетарская в поселке Ольга унесло два шиферных листа. Без части крыши остались два двухэтажных дома на соседней улице.

Как рассказали агентству в диспетчерской службе, в настоящий момент нет возможности оперативно приступить к ликвидации последствий из-за сильного ветра.

Инна Эстрина.

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